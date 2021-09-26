برعاية سلطان القاسمي..انطلاق فعاليات «الدولي للاتصال الحكومي 2021» في إكسبو الشارقة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.. انطلقت اليوم فعاليات الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة. ويشهد المنتدى على مدى يومين حضور 79 شخصية محلية وإقليمية وعالمية من 11 دولة عربية وأجنبية تضم رؤساء دول سابقين ووزراء وصناع قرار ومسؤولين حكوميين إلى جانب نخبة من المؤثرين والإعلاميين. ويقدم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الجديدة التي تقام تحت شعار «دروس الماضي تطلعات المستقبل».. نماذج بارزة في الاتصال والتواصل مع الشعوب والمجتمعات في ظروف مختلفة ويركز على صنّاع السياسات ومن أسهموا في نقل الثقافة العربية للعالم. ويناقش المنتدى آليات إدارة الأزمات بأساليب اتصال مبتكرة ومعاصرة ويحدد مستقبل خطاب الحكومات للجمهور وحجم الشراكة التي تجمعهم في صناعة القرار عبر 31 فعالية تتوزع بين 7 جلسات حوارية و5 خطابات ملهمة و7 ورش تدريبية و12منصة تفاعلية تركز على التجارب التاريخية في الاتصال الحكومي وأهم المحطات الماضية وصولا إلى الحاضر وما رافقه من تحولات ليستشرف بعد عشرة أعوام على انعقاده مستقبل الاتصال الحكومي إقليمياً وعالمياً.