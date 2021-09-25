حمدان بن محمد: القيادة الرشيدة تدعم مسيرة تمكين الشباب

دبي (الاتحاد)

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد أن القيادة الرشيدة تدعم مسيرة تمكين الشباب، وأن سمو الشيخ مكتوم بن محمد سيلعب دوراً محورياً في مسيرة الخمسين الجديدة، لما يملكه من خبرات قيادية وإنجازات كبيرة وتجارب واسعة. كما بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لقيادة وشعب الإمارات التشكيل الجديد لمجلس الوزراء.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «نبارك لأخي الشيخ مكتوم تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية.. بدعم قيادتنا الرشيدة، تواصل دولتنا العزيزة مسيرة تمكين الشباب، وكلنا ثقة بأن مكتوم بن محمد بما يملكه من خبرات قيادية وإنجازات كبيرة وتجارب واسعة سيلعب دوراً محورياً في مسيرة الخمسين الجديدة، ونسأل الله له التوفيق».

ودوّن سموه في تغريدة أخرى على «تويتر»: «نبارك لقيادة وشعب الإمارات التشكيل الجديد لمجلس الوزراء، ونسأل الله لهم جميعاً التوفيق والسداد لخدمة شعبنا العزيز وتعزيز مكانة دولتنا الغالية على المستوى الإقليمي والدولي».