سيف بن زايد: المنهجية الجديدة ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية. وأكد سموه أن المنهجية الجديدة ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، وهي بداية مرحلة جديدة هدفها تحدي الإنجاز. وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «أبارك لأخي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، الثقة بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية، وأطيب الأمنيات للإخوة الوزراء، مباركين لهم الثقة الغالية ومتمنين لهم دوام التوفيق والنجاح في خدمة الإمارات». وكتب سموه في تغريدة أخرى: «المنهجية الجديدة في العمل الحكومي، جاءت ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة لسيدي الشيخ خليفة بن زايد وسيدي الشيخ محمد بن راشد وسيدي الشيخ محمد بن زايد، معلنة بداية مرحلة جديدة هدفها تحدي الإنجاز بجهود تكاملية استثنائية متفردة».