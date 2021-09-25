أنور قرقاش: هنيئاً لنا بقيادتنا

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر «تويتر»: «(بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد واعتماد أخي رئيس الدولة، حفظه الله، نعلن اليوم…) ما أجملها من عبارة تتكرّر دائماً في مسيرة الإمارات، تتجلى فيها روح القيادة الملهمة، وتحمل معها بشرى الخير والتحول الإيجابي وسُنة التغيير الهادف لمصلحة الوطن والمواطن… هنيئاً لنا بقيادتنا». وتابع: «الإمارات تدشن مرحلة جديدة من العمل وإدارة التحولات الضامنة لاستمرار زخم الإنجازات الاستثنائية التي ميزت مسيرتها والانتقال إلى آفاق أوسع من التقدم، نخطو اليوم تحت ظل قيادتنا الرشيدة نحو نقلة نوعية من التشاركية والعمل الجماعي لاستباق تحديات المستقبل وتحويلها إلى فرص تنموية مستدامة».