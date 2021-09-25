العويس: إطار وطني شامل

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المنهجية الجديدة في عمل الحكومة الاتحادية، يمثل إطاراً وطنياً شاملاً ومتكاملاً، وبرنامج عمل تنفيذي، تحدده مسارات استراتيجية لتطوير العمل الحكومي وتحقيق المشاريع التحولية الكبرى في القطاعات ذات الأولوية الوطنية برسالة مفادها أن عجلة العمل مستمرة بوتيرة تصاعدية ومرتكزة على رؤية استشرافية وفرق عمل متأهبة لمواصلة الإنجازات، ومستندة إلى وثيقة الخمسين لتعزيز تنافسية الدولة.

وأشار معالي العويس إلى أن المحددات الخمسة لمنهجية العمل الحكومي الجديدة أعطت دفعة قوية نحو مزيد من العمل التكاملي والتنسيق بين القطاعات الحكومية، للحفاظ على المكتسبات والتوظيف الأمثل للموارد.