حصة بوحميد: محمد بن راشد يقود حكومة أكثر مرونة وأسرع استجابة

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن التغييرات الحكومية الجديدة ضمن مشاريع الخمسين، قائمة على أسس غير مسبوقة في مضمار العمل الحكومي، وهي تعكس رؤية القيادة لمنهجية العمل الحكومي المتميز والمنجز التي يصنع أفقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يقود حكومة إماراتية أكثر مرونة وأسرع استجابة وأقرب إلى الواقع والمستقبل.

وأضافت أن متطلبات المرحلة المقبلة تستند إلى إطار المبادرات النوعية وسلاسة بناء الأفكار التي تفضي إلى سرعة الإنجاز، وذلك يكون من خلال مشاريع كبرى في إطار زمني أقصر وتأثير تنموي أطول، وأن وزارة تنمية المجتمع جزء من منظومة حكومية متميزة بفرق عمل ميدانية ذات مسؤولية مشتركة.