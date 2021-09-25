سهيل المزروعي: التشكيل الوزاري الجديد يؤسس لمرحلة وطنية مهمة

أبوظبي (وام)

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن التشكيل ‏‎الحكومي الجديد الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نابع من رؤية استشرافية لقيادة حكيمة تؤسس لمرحلة وطنية مهمة ذات آفاق مستقبلية واعدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتوافق مع المتغيرات العالمية والأجندة الوطنية بكل متطلباتها للخمسين عاماً المقبلة. وأضاف معاليه أن المنهجية الجديدة للعمل الحكومي تمثل خريطة طريق متطورة للعمل الحكومي المتميز خلال الخمسين عاماً القادمة، وامتداداً للرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، وطموح دولة الإمارات في الاحتفاظ بالريادة العالمية، ومواصلة مسيرة الإنجازات وتصدر مؤشرات التنافسية بحلول المئوية 2071. ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب منا العمل الجاد وفق منظور حكومي تشاركي قادر على تحقيق التطلعات الاستراتيجية للخمسين عاماً المقبلة من الإنجازات الفارقة على مستوى إمارات الدولة، إلى جانب إطلاق المشاريع الكبـرى في القطاعات كافة.