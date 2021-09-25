عبد الرحمن العور: ثقة سامية

دبي (الاتحاد)

رفع معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الثقة السامية بتعيينه وزيراً للموارد البشرية والتوطين.

وعاهد معاليه القيادة الرشيدة على بذل الجهود المضاعفة لترجمة توجيهاتها ورؤيتها الثاقبة والعمل ضمن الفريق الوزاري بما يعود بالخير على الوطن والمواطن.