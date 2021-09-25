عمار النعيمي: الاستثمار في شباب الوطن محور التنمية المستدامة

عجمان (وام)

اعتمد مجلس أمناء جامعة عجمان برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس، وبحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء، الموازنة التقديرية للجامعة للعام الدراسي 2021/ 2022.

كما اعتمد المجلس قوائم الخريجين للعام الأكاديمي 2019/ 2020 والبالغ عددهم 1326 خريجاً والعام الأكاديمي 2020/2021 والبالغ عددهم 1376 خريجاً، والهيكل التنظيمي المعدل للجامعة ودليل السياسات والإجراءات المعدل والعديد من اللوائح الخاصة بالجامعة.

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في مستهل الاجتماع، الذي عقد في ديوان الحاكم، بأعضاء المجلس الجديد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تحقيق رسالة الجامعة السامية لتخريج أجيال وقيادات على مستوى عال من التعليم هدفها بناء الوطن والمشاركة في رقي وازدهار مسيرة التعليم، إضافة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية، خاصة في مجال التعليم الأكاديمي، وتحقيق ما نصبو إليه.

وقال سموه: «إن ما حققته هذه الجامعة من إنجازات كبيرة يدعونا للحرص على جعل هذا المجلس فاعلاً بدعمكم ومساهمتكم البناءة والانتقال إلى عهد جديد لتطوير أساليب العمل فيها بما يزيد من فاعليتها ويحقق الأهداف المنشودة»، مشيداً بمسيرة الجامعة والتي شهدت منذ انطلاقتها إنجازات بارزة، أهمها بناء الإنسان الإماراتي والسعي إلى تأهيله من خلال المناهج المعتمدة وتشجيعها على الابتكار والإبداع من خلال توفير الخبرات العلمية للوصول بالشباب والفتيات لأرفع الدرجات في مختلف العلوم والمعرفة، وهذا هو المحور الأساسي في استراتيجية القيادة الرشيدة من أجل التنمية المستدامة والطريق الأمثل لبناء مجتمع معاصر ومتناغم في المناحي كافة». وأكد سموه أن التنمية البشرية إحدى الاهتمامات الرئيسية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، مشيراً إلى تأكيد سموهم على أن التعليم والاستثمار في شباب الوطن وأجياله المتعاقبة هما محور استراتيجية التنمية المستدامة، مؤكداً سموه حرصه على أن تكون هذه الجامعة ملبية لتلك الأهداف والطموحات.

التزام

قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي عرضاً عما تم تحقيقه خلال الفترة الفاصلة بين آخر اجتماع للمجلس والاجتماع الحالي، بين خلاله أن اعتماد الموازنة السنوية للعام الأكاديمي 2021-2022 تهدف إلى ضمان الالتزام التام بمعايير الاعتمادات المحلية والدولية وتعزيز التصنيف الأكاديمي للجامعة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء الجديد.. معالي عبدالله حميد المزروعي وعبدالله محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، والدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي بعجمان، والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، والدكتورة رجاء عيسى القرق الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، والدكتورة أمينة عبدالواحد الرستماني عضو مجلس إدارة ومدير شركة عائلة عبدالواحد الرستماني، والدكتورة داليا المثنى الرئيس والمدير التنفيذي لدى جنرال إلكتريك في منطقة الخليج، وراشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان.