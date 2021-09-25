سفراء لدى الدولة: مشاريع الخمسين تعزز اقتصاد المعرفة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد سفراء أجانب لدى الدولة في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن حزم مشاريع الخمسين التي أطلقتها دولة الإمارات مؤخراً، مهمة لتعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة وتجذب المواهب من أنحاء العالم كافة، مشيدين برؤية القيادة الرشيدة في زيادة الاستثمار والعمل على تقوية الصادرات كأهداف رئيسة في إطار هذه مشاريع.

نيكولا لينر

وقال نيكولا لينير السفير الإيطالي لدى الدولة: «إن مشاريع الخمسين التي أطلقتها دولة الإمارات تُعد تأكيداً على رؤية القيادة الإماراتية في عام اليوبيل الخمسين، وبات واضحاً من إعلان مشاريع الخمسين أنها تهدف إلى تعزيز اقتصاد المعرفة والقدرات الوطنية بما يجذب المواهب الأجنبية».

وأضاف: لدينا تركيز على برنامج «10X10» الذي يهدف إلى زيادة الصادرات الإماراتية إلى عشرة أسواق عالمية رئيسة، فضلاً عن مبادرة «INVEST.ae» للاستثمارات، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام يُعد تأكيداً على العلاقات القوية بين إيطاليا والإمارات والفرص العظيمة التي يمكن أن تزيد متانة هذه العلاقات.

وأشار السفير لينير إلى أنه «في هذه الأيام وعلى الرغم من الجائحة، فإن إيطاليا هي السوق الأول للإمارات بالاتحاد الأوروبي والمزود الثاني من أوروبا للإمارات، بالإضافة إلى أن الإمارات هي السوق الأول لإيطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ولفت إلى أن مشاريع الخمسين تمثل فرصة كبيرة لمزيد من تقوية العلاقات الثنائية برؤية واضحة تجاه المستقبل.

اكيهيكو ناكاجيما

مشاريع شاملة وواضحة

وتحدث إكيهيكو ناكاجيما السفير الياباني لدى الدولة، قائلاً: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة أبهرت العالم مجدداً بخطة رؤيتها المستقبلية بمشاريع الخمسين، فهي شاملة وواضحة وحسنة التصميم ومناسبة للخمسين عاماً القادمة».

وأضاف «تود اليابان استكشاف فرص الشراكة بهذه المجالات من أجل توثيق العلاقات القوية بين البلدين».

حسين باقيس

نجاح جديد

وقال حسين باقيس السفير الإندونيسي لدى الدولة: «إنني نيابة عن حكومة إندونيسيا وشعبها، أود أن أهنئ حكومة وشعب الإمارات على إطلاق مشاريع الخمسين والمرحلة الجديدة من النمو التي تشهدها الإمارات في الخمسين عاماً القادمة».

وأضاف «لقد شهدت خلال الفترة الماضية التطور الاقتصادي المذهل بدولة الإمارات الذي تركز على الاستثمار في المجتمع ومتأكد من نجاح دولة الإمارات في الخمسين الجديدة».

وأشار إلى أن «إندونيسيا حكومة وشعباً تتطلع لتطوير التعاون، ونحن ملتزمون بالعمل سوياً لتحقيق الأهداف المبنية على الاهتمام المشترك، وأسأل الله أن يبارك جهودنا لتوثيق التعاون الثنائي من أجل ازدهار شعوبنا».

وكانت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت عن حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية ضمن «مشاريع الخمسين» شملت عقد «قمة الإمارات للاستثمار» التي تجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع المقبلة، وإطلاق بوابة INVEST.ae، المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة التي تشمل الإمارات كافة و14 جهة اقتصادية وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، وإطلاق برنامج 10X10، لتنمية صادرات الدولة عبر استهداف 10 أسواق عالمية، بحيث يعمل على تحقيق زيادة سنوية في الصادرات لهذه الأسواق بنسبة 10%.

وتهدف رؤية مشاريع الخمسين إلى جعل دولة الإمارات عاصمة للاستثمار والإبداع الاقتصادي في العالم، وحاضنةً متكاملة لثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، ومختبراً متطوراً لفرص الاقتصاد الجديد، بما فيها فرص الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الدائري والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، المستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.