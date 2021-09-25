شرطة الشارقة تبحث مع شركائها تطوير العمل الحكومي

الشارقة (وام)

بحث اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، خلال لقائه بنادي ضباط الشرطة، عدداً من شركاء القيادة الاستراتيجيين قرار المجلس التنفيذي بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في الإمارة من خلال التنسيق ووضع آلية عمل لتنفيذه والاتفاق على تسليم اللقطة والأموال المتروكة إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة.

حضر اللقاء كل من الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، وعلي بن سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ويوسف العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والمديرين العامين ومديري الإدارات ذات الاختصاص. وأكد اللواء الشامسي أن هذه اللقاءات تعكس التزام الجهات الحكومية في إمارة الشارقة بالتعاون وبتكامل الجهود الممكنة لتحسين مختلف نواحي حياة والذي يصب في تحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع.