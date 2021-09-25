نهيان بن مبارك: مشاركة ألمانيا في «إكسبو 2020» إضافة نوعية

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في مقر الوزارة بأبوظبي البروفيسورة الدكتورة فيرينا ليبار أمينة المتحف المصري في برلين وعضو مؤسس لأكاديمية الشباب العربي الألماني.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بأمينة المتحف المصري في برلين، مؤكداً على العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية وتطورها في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق المصالح المشتركة لخير شعبيهما.

وقال معاليه إن مشاركة جمهورية ألمانيا الصديقة في إكسبو2020 دبي تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا وما تربطهما من أواصر محبة وصداقة، مؤكدا أن المشاركة الألمانية تشكل إضافة نوعية لأهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم والذي ينطلق في الأول من أكتوبر بمشاركة دول العالم لرسم مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء.

من جانبها أكدت البروفيسورة الدكتورة فيرينا ليبار أن دولة الإمارات تقدم لدول العالم نموذجا استثنائيا في التضامن الإنساني وإرساء قيم التسامح والسلام والحوار بين بني البشر. وقالت إن إكسبو 2020 دبي يمثل بوابة أمل جديدة تنطلق من الإمارات إلى العالم لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم والذي من شأنه أن يعزز علاقات التعاون الدولي ورسم مستقبل مزدهر بمشاركة الجميع.