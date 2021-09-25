15 مليار درهم حجم مشاريع البنية التحتية لـ «إكسبو 2020»

دبي (الاتحاد)

أكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، جاهزية البنية التحتية الخاصة بشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي، لتوفير خدمة تنقل فريدة وسهلة وسريعة للمشاركين وزوار معرض إكسبو 2020 دبي، من مختلف مناطق إمارة دبي، ومن باقي إمارات الدولة. فقد أنجزت الهيئة 15 مشروعاً لخدمة معرض إكسبو 2020، تُقدّر قيمتها بأكثر من 15 مليار درهم، أهمها مسار 2020 لمترو دبي بطول 15 كيلومتراً، الذي يضم سبع محطات، وشراء 50 قطاراً بتصاميم داخلية جديدة توفر راحة أكثر للركاب، وذات طاقة استيعابية أكبر. كما تم تنفيذ شبكة واسعة من الطرق بطول 138 مسرب كيلومتر، وتنفيذ تسعة تقاطعات مجسرة، وتوفير أكثر من 200 حافلة مواصلات عامة، وفق أحدث المواصفات العالمية، وتخصيص 18 محطة وموقفاً للحافلات موزعة على المناطق الحيوية في دبي، والمدن الرئيسة في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب توفير أكثر من 15 ألف مركبة أجرة وليموزين، وكذلك إدارة 30 ألف موقف للمركبات في موقع معرض إكسبو، وتوظيف التقنيات الذكية والتطبيقات والذكاء الاصطناعي لتسهيل حركة تنقل زوار معرض إكسبو عبر المترو والحافلات ومركبات الأجرة. وشملت استعدادات الهيئة لاستضافة هذا الحدث العالمي، تنفيذ مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم، ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، وهو من أحدث مراكز التحكم المروري في العالم من حيث توظيف التقنيات الذكية في إدارة الحركة المرورية.

مطر الطاير

وأضاف: سيبدأ تشغيل محطة إكسبو 2020 لمترو دبي في الأول من أكتوبر تزامناً مع الافتتاح الرسمي لمعرض إكسبو، وسيقدم مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، خدماته للركاب خلال الأيام من السبت حتى الأربعاء من الساعة 5:00 صباحاً، حتى الساعة 1:15 بعد منصف الليل، ويوم الخميس من الساعة 5:00 صباحاً حتى 2:15 بعد منتصف الليل، ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً، حتى الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، وسيكون زمن التقاطر خلال ساعات الذروة دقيقتين و38 ثانية، فيما يبدأ ترام دبي في تقديم خدماته خلال الأيام من السبت حتى الخميس، من الساعة 6:00 صباحاً، حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً، حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

وستعمل خدمة حافلات المواصلات العامة (حافلات إكسبو)، من الساعة 6:30 صباحاً، وتستمر حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض، فيما تبدأ خدمة نقل الركاب من مواقف المركبات إلى بوابات المعرض الثلاث في الساعة 9:00 صباحاً، حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض، وتبدأ خدمة حافلات نقل الزوار بين البوابات داخل المعرض: (حافلات تنقل الجمهور)، من الساعة 6:30 صباحاً، حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض، ويستمر تقديم خدمة مركبات الأجرة والحجز الإلكتروني على مدار الساعة.

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن الهيئة وضعت عدة خطط فنية لإدارة الحشود في موقع ومحيط الحدث من خلال وضع آلية لتنقل وحركة زوار المعرض باستخدام وسائل النقل المختلفة من خلال محطات المترو ومحطات الحافلات داخل الإمارة وخارجها، إضافة إلى مركبات الأجرة الموزعة في موقع الحدث، كما وضعت الهيئة خطة لإدارة الحركة المرورية للمركبات على شبكة الطرق المحيطة والتقاطعات المرورية ضمن موقع الحدث خلال أيام وعطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى الأيام التي تُقام فيها فعاليات ومناسبات كبرى خلال فترة المعرض. كما وضعت الهيئة خططاً بديلة للتعامل مع جميع الفرضيات المحتملة في حال حدوث ازدحامات مرورية، لضمان انسيابية الحركة المرورية بشكل دائم على مدار أيام الحدث، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت أيضاً خططاً للتواصل والاستجابة في حالات الطوارئ والأزمات، وتشمل وضع حلول لمختلف الفرضيات المحتملة، وخططاً متنوعة لتطبيق التحويلات المرورية الفورية في حال حدوث أية إغلاقات على جميع الطرق والتقاطعات المحيطة بموقع الحدث.

ولضمان انسيابية الحركة المرورية التي تخدم معرض إكسبو 2020 دبي، والمشاريع المستقبلية في المنطقة، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات، مشروع تطوير شبكة الطرق المحيطة بموقع المعرض، شملت تطوير تسعة تقاطعات مجسرة، توفر حركة مرورية

حرة في جميع الاتجاهات، تضمنت تنفيذ 64 جسراً، بطول إجمالي يبلغ 13 كيلومتراً، وخمسة أنفاق: (صندوقية) بطول 450 متراً، وتنفيذ طرق بطول 138 مسرب كيلومتر، وتوفير 25 مساراً لدخول المركبات لموقع المعرض، و21 مساراً للخروج من الموقع.

ولتسهيل حركة تنقل زوار معرض إكسبو من مختلف إمارات الدولة، خصصت هيئة الطرق والمواصلات 203 حافلات: (حافلات إكسبو) لخدمة ونقل زوار معرض إكسبو 2020 دبي، من 18 محطة، بواقع تسع محطات في دبي، وتسع محطات موزعة على مختلف إمارات الدولة، وسيكون تقديم خدمة حافلات المواصلات العامة في دبي مجاناً للركاب، من تسع محطات ومواقف، إضافة إلى خطين لنقل الزوار من الفنادق مباشرة إلى موقع الحدث.

وحددت الهيئة 126 حافلة لنقل الركاب من تسع محطات ومواقف في دبي لموقع المعرض والعكس، وهي نخلة جميرا، والبراحة، والغبيبة، واتصالات والقرية العالمية، والمدينة العالمية، وواحة دبي للسيلكون، ودبي مول، ومطار دبي الدولي: (المبنى رقم 3)، ويتراوح عدد الرحلات اليومية من 455 إلى 476 رحلة، كما توفر الهيئة خدمة نقل الركاب من مواقف المركبات إلى بوابات المعرض الثلاث وهي: (الفرص، والتنقل، والاستدامة)، وكذلك خدمة حافلات داخلية لنقل الزوار بين البوابات داخل المعرض: (حافلات تنقل الجمهور). وستشغل الهيئة 77 حافلة لنقل زوار المعرض من تسعة مواقع خارج دبي، منها ثلاث محطات في مدينة أبوظبي، وهي محطة مطار أبوظبي الدولي، ومحطة أبوظبي الرئيسة للحافلات، ومحطة المارينا مول، وواحدة في مدينة العين هي محطة العين للحافلات، ومحطتان في الشارقة، هما محطة الجبيل للحافلات، ومحطة مويلح، إضافة إلى محطة رأس الخيمة للحافلات، ومحطة عجمان للحافلات، وموقف الحافلات بالقرب من سيتي سنتر الفجيرة، وستكون هناك 193 رحلة يومياً خلال أيام الأسبوع، ترتفع إلى 213 رحلة خلال نهاية الأسبوع (يومي الخميس والجمعة).

أنشأت هيئة الطرق والمواصلات تسع محطات لحافلات المواصلات العامة، لخدمة زوار معرض إكسبو، موزعة على المناطق الحيوية في دبي، وهي: الغبيبة، واتصالات، والبراحة، وواحة دبي للسيليكون، والمدينة العالمية، ومطار دبي الدولي: (المبنى رقم 3)، ونخلة جميرا، ودبي مول، والقرية العالمية.

لتخطيط وإدارة حركة التنقل والحركة المرورية في دبي، وتنظيم وإدارة حركة الحشود أثناء الاحتفالات، نفذت هيئة الطرق والمواصلات، مركز التحكم الموحد ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء، ويعدان الأحدث من نوعهما على مستوى العالم.

كما طورت الهيئة ووسعت الأنظمة المرورية الذكية، من خلال تنفيذ بنية تحتية متكاملة من الأنظمة المرورية على شبكة الطرق في الإمارة، حيث ارتفعت نسبة تغطية شبكة الطرق بالأنظمة المرورية الذكية من 11% إلى 60%، حيث جرى تركيب 116 كاميرا مراقبة مرورية جديدة ليصل إجمالي الكاميرات إلى 245 كاميرا، وإضافة 100 جهاز جديد لرصد وتعداد وتصنيف المركبات ليصل الإجمالي إلى 235 جهازاً، وتركيب 115 جهازاً جديداً لقياس زمن الرحلات ومعدل السرعات، وكذلك إنشاء 17 محطة استشعار لحالة الطقس لتوفير معلومات آنية ودقيقة عن تغيرات الحالة الجوية على شبكة الطرق.

استحداث طرق جديدة (من المصدر)

6 مشاريع نفذتها «طرق دبي»

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبكراً الاستعداد لاستضافة الحدث العالمي معرض إكسبو 2020. وقد نفذت لهذه الغاية 6 مشاريع ضخمة لتوفير خدمة تنقل فريدة وسهلة وسريعة للمشاركين وزوار معرض إكسبو 2020 دبي، من مختلف مناطق إمارة دبي. وبذلك تكون هيئة الطرق والموصلات قد رفعت الطاقة الاستيعابية على الطرق المطورة والجديدة من 81900 سيارة إلى 349700 سيارة، أي بفارق يصل إلى استيعاب 267800 سيارة جديدة.

وشملت المشروعات تطوير تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو، وذلك بتحويل الدوار السابق على تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو إلى تقاطع مجسّر يوفر حركة مرورية حرة في كل اتجاه، وزيادة عدد مسارات شارع إكسبو من أربعة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء طرق خدمة في كلا الاتجاهين، مع توفير حركات الالتفاف الحرة المجسرة. وساهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية من 16500 مركبة في الساعة إلى 69000 مركبة في الساعة.

وكذلك تنفيذ تقاطعين مجسرين على شارع الشيخ محمد بن زايد لتأمين حركة الدخول والخروج من وإلى موقع المعرض، هما تقاطع إكسبو ويخدم الحركة المرورية القادمة من دبي والشارقة والإمارات الأخرى، لدخول مواقف المركبات في موقع معرض إكسبو 2020، وتقاطع مطار آل مكتوم، الذي يخدم الحركة المرورية القادمة من دبي والشارقة والإمارات الأخرى باتجاه موقع المعرض، إضافة إلى أعمال طرق بطول 16 كيلومتراً. ويسهم هذا المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 21600 مركبة في الساعة إلى 45000 مركبة في الساعة للمدخل الجنوبي، و48200 مركبة في الساعة للمدخل الشمالي.

كما تم تطوير تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع إكسبو، جرى خلاله تحويل الدوار المحكوم بإشارة ضوئية إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، ليسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية من 5000 مركبة في الساعة إلى 62100 مركبة في الساعة، كما يوفر حركة مرورية مباشرة إلى معرض إكسبو باتجاه الغرب على طريق إكسبو، وسعة مرورية إضافية لحركة المرور من معرض إكسبو باتجاه شارع إكسبو وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وهو ما يسهم في تقليل زمن الرحلة وانسيابية الحركة المرورية. كما أنجزت الهيئة ثلاثة تقاطعات وتوسعة شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان من مسارين في كل اتجاه إلى خمسة مسارات في كل اتجاه، حيث جرى تطوير تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع اليلايس، وتحويله إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في مختلف الاتجاهات.