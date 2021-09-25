«تعليم»: احتساب التطوع في «إكسبو» أيام عمل رسمية

دينا جوني (دبي)



أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن تطوع موظفيها في الحدث العالمي الأبرز إكسبو 2020 دبي سيتم احتسابه كأيام عمل رسمية، على أن يتم تفريغ الكوادر التعليمية خلال إجازات الطلبة في شهري ديسمبر ومارس.

يأتي ذلك ضمن جملة من الإجراءات والآليات التي اتخذتها «تعليم» استعداداً لاستضافة الإمارات للحدث العالمي «إكسبو 2020»، وسعياً لتعميم الاستفادة قدر الإمكان على مختلف الطلبة وأفراد المجتمع التربوي بشكل عام.

وتستعد المدارس لتنظيم الرحلات إلى إكسبو بدءاً من الثالث من أكتوبر، ولهذه الغاية تم عقد الملتقى الافتراضي لقادة المجتمع المدرسي الذي نظمته إدارة «إكسبو للمدارس» بالتعاون مع «تعليم». وقد تم تخصيص جلسات الملتقى لمشاركة مدراء المدارس بنبذة عن الرحلات المدرسية وما سوف تتضمنه من أنشطة تعليمية، واستعدادات فريق إكسبو للترحيب بالطلاب واصطحابهم في رحلة ستبقى في ذاكرتهم طوال العمر، بالإضافة إلى شرح آلية الزيارات وكيفية استقبال الطلبة في مقر إكسبو وتلقي استفسارات إدارات المدارس بكل ما يخص الفعالية. واطلع مدراء المدارس خلال الملتقى على محتوى الرحلات المدرسية الأربع، والعمليات المدرسية للمدارس، وإرشادات الصحة والسلامة، ومراحل حجز الرحلات المدرسية. وقد استهدف اللقاء مدراء النطاقات ومدراء المدارس ومنسقي الحجوزات في المدارس.

كما رشّحت «تعليم» مجموعة من طلبة ومعلمي المدارس الحكومية للمشاركة في فعالية حفل افتتاح إكسبو 2020. ودعت الإدارات المدرسية إلى تفريغ الطلبة والمعلمين المشاركين، لتسهيل عملية حضور التدريبات للمشاركة في حفل الافتتاح.

كما أتاحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فرصة التطوع في «إكسبو»، إيماناً منها بدور موظفيها في إنجاح هذا الحدث العالمي، وأهميته ودوره في تحقيق مزيد من الريادة والتفرد لدولة الإمارات وشعبها وكافة المقيمين على أرضها.

ولتحقيق مرونة في العمل خلال فترة انعقاد المعرض، أوضحت «تعليم» آلية العمل الداخلية لمؤسسة الإمارات للتعليم خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 ولغاية 31 مارس 2022. ولفتت إلى أنه على جميع المتطوعين والذين تم قبولهم من قبل إدارة إكسبو 2020 الالتزام بعدد من الإجراءات أهمها تحميل نموذج «تأكيد المشاركة في إكسبو 2020» وتوقيعه من الرئيس المباشر، الدخول على نظام الحضور والانصراف وإدخال استئذان خلال المدة التي سيكون فيها الموظف متطوعاً، على أن يتم احتسابها كأيام عمل رسمية بعد موافقة الرئيس المباشر. وبالنسبة للمتطوعين من الكادر التعليمي، فقد تم الاتفاق مع أصحاب القرار على تفريغ الكادر التعليمي خلال فترة إجازات الطلبة فقط خلال شهري ديسمبر ومارس أو في حال رغبة المعلم في التطوع خلال إجازة نهاية الأسبوع.