«غنتوت» يدشن الموسم في الصيد والفروسية

غنتوت (الاتحاد)

أعلن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برئاسة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي عن انطلاقة موسم 2021 - 2022، وتبدأ بالمشاركة في فعاليات الدورة الـ18 للمعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2021».

وتهدف المشاركة في معرض الصيد والفروسية في أبوظبي لشرح رسالة النادي للزوار من الضيوف والأسر والعائلات بمختلف مستوياتهم وأهداف النادي المستقبلية وتوجهاته الجديدة الخدمية والمجتمعية والرياضية والاستثمارية والتي يأتي في مقدمتها إنشاء أكاديمية للبولو لاكتشاف المواهب وفتح الباب أمام الأجيال للانضمام للأكاديمية للإسهام في دعم الرياضات التراثية.

وتضمنت رؤية النادي في موسمه الجديد بناء على توجيهات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي تنظيم مختلف الفعاليات الجماهيرية ورصد الجوائز القيمة لعشاق البولو وركوب الخيول في نطاق الخدمات المجتمعية والخيرية التي يهتم بها النادي، والذي يمثل استثماراً لدعم مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان والجهات الوطنية المساهمة في دعم مسيرة النادي. ومن المنتظر أن يعلن النادي خلال الفترة المقبلة أجندة البطولات للموسم الجديد، والتي تنطلق في نوفمبر المقبل.