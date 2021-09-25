«قضاء أبوظبي» تشارك في معرض الصيد والفروسية

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دائرة القضاء بأبوظبي في فعاليات المعرض، وذلك في إطار العمل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتنويع قنوات التواصل مع المجتمع بما يساهم في نجاح رسالة الدائرة التوعوية.

وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اهتمام الدائرة بالمشاركة في الفعاليات المجتمعية بمختلف أنشطتها، يأتي في إطار تحقيق دورها في إلقاء الضوء على الجوانب القانونية المتعلقة بتلك الأنشطة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك منظومة قوانين متكاملة ودقيقة، لا تقتصر على التشريعات التي تحفظ الأمن الاجتماعي والاقتصادي بل تجاوزت ذلك نحو الاهتمام بكافة جوانب الحياة، ومن ذلك التوازن البيئي وسن التشريعات التي تكفل حفظ واحترام جميع أنواع الحياة حولنا، وهو تطور يحسب لدولة الإمارات ويؤكد تطور نظامها القضائي واحتلاله مكانة متقدمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وجدير بالذكر، أن مشاركة الدائرة في معرض الفروسية لهذا العام تتضمن عدداً من الفعاليات التعريفية لفرع محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في أبوظبي- مركز الاستماع، وذلك في إطار الحملة الترويجية للمركز التي أطلقتها دائرة القضاء مؤخراً.