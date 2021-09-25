توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خاصة على البحر مثيرة الغبار. وتكون حركة الرياح شمالية غربية / 15 - 30 تصل إلى 45 كم/س. الموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب. ويحدث المد الأول عند 15:37 والمد الثاني عند 04:26 والجزر الأول عند الساعة 09:14 والجزر الثاني عند الساعة 22:21. يكون الموج في بحر عمان خفيفا. ويحدث المد الأول عند 11:42 والمد الثاني عند 01:37 والجزر الأول عند الساعة 18:33 والجزر الثاني عند الساعة 06:52.