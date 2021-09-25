يعلن الانتحار عبر الإنترنت بعد أن قتل أطفاله

الشرطة الصربية تحرس مكان الجريمة

ع + ع -

أعلنت الشرطة أنها تشتبه في أن رجلاً قتل أطفاله الثلاثة القصّر في شقة في العاصمة الكرواتية زغرب ليل الجمعة السبت.

وقالت تقارير أوردتها صحف محلية إن الرجل، البالغ من العمر 56 عاماً، نمساوي مقيم في كرواتيا.

وأعلن الرجل الانتحار عبر الشبكات الاجتماعية، ما دفع أقاربه إلى إبلاغ الشرطة التي تدخل عناصرها ليكتشفوا جثث ثلاثة أطفال ووالدهم "في حالة صحية متدهورة".

وأشارت الشرطة، في بيان، إلى أن "الأطباء لاحظوا وفاة الأطفال في حادث عنف بينما نُقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأفادت الصحافة الكرواتية أن اثنين من الأطفال الثلاثة توأمان يبلغان سبع سنوات، فيما يبلغ الثالث أربع سنوات.

وذكرت وكالة "هينا" الرسمية للأنباء أن الرجل حاول على الأرجح الانتحار عن طريق تناول السم أو الأدوية، مشيرة إلى أن والدة الأطفال، وهي زوجة المشتبه به السابقة، لم تكن في زغرب وقت ارتكاب الجريمة.

المصدر: آ ف ب