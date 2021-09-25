محمد بن زايد ينعى المشير طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق، واثنى سموه على مواقفه الوطنية التاريخية.



وقال سموه على حسابه في تويتر "رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق.. مواقفه الوطنية التاريخية حافظت على استقرار مصر وتماسك مؤسساتها في أصعب الظروف، خالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وأسرة الفقيد الكريمة".