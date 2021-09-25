صندوق الزكاة يعتمد 7.5 مليون درهم لمساعدة 327 أسرة خلال الاسبوع الحالي

اعتمدت لجنة الصرف بصندوق الزكاة خلال اجتماعها الأخير صرف مبلغ 7 ملايين و513 ألف درهم لـ 327 أسرة خلال الاسبوع الحالي. وألقت الإحاطة الإعلامية التي نظمها الصندوق الضوء على مشروع "داعم" المعني بفئة اصحاب ذوي الدخل المحدود ويندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى مساعدة الأسر التي لايفي إيرادها متطلبات المعيشة والتزاماتها مع شرط التقدم بهذه الفئة أن لايقل عمر المتقدم للمساعدة عن 35 عاما .

وأكد الدكتورعبد الرحمن الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام خلال الإحاطة الإعلامية حرص الصندوق وتوجهه لدعم قطاع ذوي الدخل المحدود ..مشيرا إلى أن الصندوق يهدف إلى رفع المستوى المعيشي للفئات المستهدفة ومساعدتهم ليعيشوا حياة كريمة . وأوضح أن صندوق الزكاة استطاع خلال عام 2020 من خلال المزكين أن يقدم مساعدات لحوالي 1600 حالة بمبلغ يقدر 30 مليون و200 ألف درهم بينما صرف صندوق الزكاة خلال النصف الأول من العام الحالي لـ 772 أسرة بمبلغ وقدره 11 مليونا و400 الف درهم .

وقال إن عدد المشاريع التي استفادت من المبلغ خلال هذا الاسبوع بلغ 14 مشروعا متنوعا وقد تم توزيع مبلغ 400 ألف درهم على 22 حالة ضمن مشروع " إعانة العاطلين عن العمل " وصرف 100 ألف و10 دراهم ضمن مشروع إقرأ "طلبة علم المدارس" لـ 22 حالة . كما تم صرف 65 ألف درهم استفادت منها 13 حالة ضمن مشروع "أمتي" المسلمون الجدد، وصرف 111 ألفا و924 درهما لـ 5 حالات ضمن مشروع أجر وعافية "المرضى" و280 ألفا و500 درهم استفادت منها 16 حالة ضمن مشروع الأمل /أصحاب الهمم / فيما استفادت 28 حالة بمبلغ 654 ألفا و500 درهم ضمن مشروع تلاحم "المطلقات" بينما استفادت 4 حالات ضمن مشروع تواصل "أسر السجناء" بمبلغ 108 آلاف درهم.

وضمن مشروع داعم "ضعف الدخل" تم صرف 3 ملايين و395 ألفا و280 درهما استفادت منها 131 حالة، وصرف 288 ألف درهم ضمن مشروع رحمة "الأرامل"استفادت منها 14 حالة، وكذلك استفادت حالة واحدة ضمن مشروع فزعة "المنكوبون"من مبلغ 26 ألفا و830 درهما، وتم صرف 372 ألف درهم ضمن مشروع قل ربي ارحمهما "كبار المواطنين" استفادت منها 19 حالة، واستفادت 10 أسر ضمن مشروع كافل"أسر الأيتام" بمبلغ 42 ألف درهم، وضمن مشروع مودة /المواطنات زوجات غير المواطنين/ تم صرف مليون و500 ألف درهم استفادت منها 41 حالة وأيضا تم صرف 96 ألف درهم ضمن مشروع وقل ربي زدني علما (طلبة الجامعات) لـ 8 حالات.









