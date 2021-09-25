دبي تحتضن «الدولي للفضاء» أكتوبر المقبل

دبي (الاتحاد)

كشف مركز محمد بن راشد للفضاء عن آخر استعداداته لانطلاق الدورة الثانية والسبعين من المؤتمر الدولي للفضاء، والذي يجمع نخبة من أبرز الجهات في قطاع الفضاء في مركز دبي التجاري العالمي بين 25-29 أكتوبر 2021.

ويهدف المؤتمر، الذي يُنظمه المركز بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفضاء تحت شعار «إلهام وابتكار، واكتشافات في خدمة البشرية»، إلى المساهمة في تقدم البشرية والعلم من خلال تعزيز التعاون بين الدول في مجال الفضاء.ويُعد من أبرز الفعاليات المعنية بقطاع الفضاء في العالم، وهو يجمع مسؤولي وكالات ومؤسسات الفضاء العالمية من أعلى المستويات تحت سقف واحد. وتعد الإمارات أول دولة عربية تستضيف هذا المؤتمر السنوي المرموق، بينما كانت دبي أول مُدن المنطقة التي تُنظم الحدث على مدى تاريخه الممتد لسبعة عقود. وتتمثل الغاية من المؤتمر في تبادل المعلومات والأفكار والتباحث حول التطورات والتحليلات الدقيقة بشأن الاستراتيجيات والتوجهات الناشئة في مجالات أبحاث الفضاء وآفاق استكشافه.

وتعليقاً على الموضوع، قال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «نحن متحمسون، مع اقترابنا من انطلاق النسخة الأولى التي يستضيفها العالم العربي من المؤتمر الدولي للفضاء، لاستضافة ألمع العقول العالمية في القطاع في الإمارات من أجل التعلّم وتبادل الخبرات ورسم ملامح تطور قطاع الفضاء مستقبلاً.

ومن جانبها، قالت باسكال إرينفروند، رئيسة الاتحاد الدولي للفضاء:«يمنحنا المؤتمر الدولي للفضاء 2021 الفرصة لإلهام الأجيال المقبلة، ورسم ملامح التطور والتوسع المستقبلي للمنظومة المتنامية لقطاع الفضاء. ويُمثل المؤتمر فرصة استثنائية للإسهام في الابتكارات التي تُعيد صياغة مستقبل استكشاف الفضاء. ولا شك أن التفاني الذي نلمسه من جميع الأطراف سيجعل من النسخة الثانية والسبعين من المؤتمر نقطة تحول بالغة الأهمية بالنسبة لقطاع الفضاء ككل وللإمارات».