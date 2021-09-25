تشغيل 678 عمود إنارة بخورفكان ودبا الحصن

الشارقة (الاتحاد) كشفت إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تركيب وتشغيل عدد 678 عمود إنارة بخورفكان ودبا الحصن واستبدال 208 كشافات، وذلك بهدف توفير الأمن والسلامة والمظهر الحضاري والجمالي في مناطق مدينة خورفكان ودبا الحصن.

وأوضح المهندس أحمد الملا مدير إدارة خورفكان، أن قسم إنارة الطرق نفذ مشروعات لإنارة شوارع داخلية بشعبيات خورفكان ودبا الحصن، حيث تم تركيب أعمدة الإنارة وملحقاتها وتوصيل الكهرباء وتشغيلها، وتنفيذ جميع أعمال مشروع إنارة الشوارع الداخلية بدبا الحصن في مناطق وشعبيات (الدوب، المهلب، الشمالي والسيح وكذلك تطوير إنارة ميناء دبا الحصن) حيث تم تركيب عدد (302) عمود وعدد (317) كشاف إنارة موفر للطاقة LED وتمديد كيبلات بطول 11000 متر.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنارة الشوارع الداخلية بمنطقتي اللؤلؤية والزبارة بخورفكان بعدد (368) عمود إنارة وعدد (368) كشافات موفرة للطاقة LED وتمديد كيبلات بطول 12500 متر، كما تمت إنارة المقبرة الجديدة بالعوينات بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بعدد (8) أعمدة إنارة.

وأشار إلى أنه ضمن مشروع تطوير الإنارة بالشوارع الداخلية تم استبدال عدد (208) كشافات من نوع بخار الزئبق بكشافات موفرة للطاقة LED بمنطقة القادسية بخورفكان. وأكد أن مشروعات الإنارة من المشروعات الضرورية لتجميل الأحياء السكنية وتوفير الأمن والأمان لسائقي السيارات وللمشاة ودفع عجلة التنمية المستمرة، وتم مراعاة التصميم الجمالي في أعمدة الإنارة واللمبات المستخدمة في الإضاءة.