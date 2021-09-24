«كاميرا الاتحاد» في «إكسبو»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

شرع «إكسبو 2020 دبي» منذ أول أمس الخميس أبوابه أمام الآلاف من عائلات فريق عمله وأصدقائهم، إلى جانب ضيوف تمت دعوتهم بدعوات خاصة من قبل المشاركين والجهات المشاركة في الحدث، وأتيح للزوار المدعوين خلال عطلة نهاية الأسبوع وقبل انطلاق فعالياته بأيام عدة، اكتشاف أرجاء الموقع كافة، وزيارة عدد من أجنحة الدول وأجنحة الموضوعات، والتجول بين المرافق والوجهات المتنوعة.

وتأتي هذه الخطوة بمثابة تشغيل تجريبي للموقع، واختبار جاهزية مرافقه والتحكم في حركة الحشود قبل أيام عدة من افتتاح أبوابه للعالم.

وتجولت «كاميرا الاتحاد» في أرجاء الموقع، ملتقطة صوراً فوتوغرافية وتلفزيونية رصدت من خلالها الاستعدادات المكثفة للحدث الذي بدأ العد التنازلي لانطلاقته، وسط ترقب الملايين من كافة أنحاء العالم، ليعكس جانباً من جوانب عظمة الإنجاز الإماراتي تحت عنوان «تواصل العقول وصنع المستقبل».