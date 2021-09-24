2901 مبنى اتحادي مسجل بـ«البنية التحتية» في الدولة

سعيد أحمد (أم القيوين)

كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن أن إجمالي عدد المباني الاتحادية المسجلة لديها، بلغ 2901 مبنى، اشتملت على 2111 مسجداً، و125 مبنى صحياً، و507 مدارس، إضافة إلى 158 مبنى أخرى، مشيرة إلى صيانة 258 منها آخر 5 سنوات، بتكلفة 571 مليون درهم.

ولفتت الوزارة في تصريح خاص لـ«الاتحاد» إلى أنها تتعامل مع مشاريع تطوير بنية تحتية، تستهدف تلبية احتياجات مختلف مناطق دولة الإمارات، ومواكبة للنمو المتسارع الذي تشهده الدولة لتعزيز جودة الحياة وإيجاد بنية تحتية عالية الكفاءة توائم تطور الدولة وتعزز من تنافسيتها بالمحافل الدولية، وتدعم التوجه المستقبلي للخمسين عاماً المقبلة، إضافة إلى تحقيق تطلعات الريادة عالمياً وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071.

وأشارت إلى أن مشاريعها تواكب الطفرة العمرانية وتساهم في إيجاد قاعدة وبنية تحتية متطورة توائم هذا التطور، لافتة إلى أنها تعتمد في إنشاء المباني على معايير استدامة عالية المواصفات، تشمل استخدام الطابوق الحراري، وإنشاء شبكة صرف صحي تنتهي بخزانات تجميع لمياه الصرف، ومن ثم معالجتها عن طريق محطة لمعالجة المياه، واستخدام وحدات سخان شمسي مركزي، ونظام تحليل الطاقة وهو برنامج يساعد على توفير الطاقة، وتقييم الأداء الخاص بالأنظمة الإلكتروميكانيكية، وتوفير ردود الفعل المطلوبة على الاستهلاك، فضلاً عن نظام توليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية.

وأكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن توفير بنية تحتية متطورة يشكل أولوية في جدول أعمالها، وقد انعكس ذلك من خلال مشاريع ومبادرات تحسين المرافق العامة، وإنشاء المجمعات السكنية، وتطوير الطرق الاتحادية في أنحاء الدولة.