«تعليم» تحدد آلية إجراء فحوص «كورونا» للطلبة

دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عدداً من الإجراءات الخاصة بسير فحوص مسحة الأنف «PCR» للكشف عن فيروس «كوفيد-19» للطلبة.

ووجهت «تعليم» بضرورة تشكيل فريق عمل في كل مدرسة مكوّن من المدير ورئيس وحدة شؤون الطلبة ورئيس وحدة الخدمات المدرسية والمرشد الأكاديمي.

وتجهيز كشوف الطلبة والكادر التعليمي والإداري والفني المستهدف للفحص الشهري قبل تاريخ الفحص بيومين، على أن يتحمل مدير المدرسة والفريق المشكل معه مسؤولية دقة وصحة البيانات المسجّلة في كشوف الحصر، علماً أنه لن يسمح بأخذ المسحة لمن لم يدرج اسمه في الكشف، وسوف يسلم كشف الحصر في اليوم المحدد للفحص لممثلي الشركة المعنية.

وعلى المدارس إخطار أولياء أمور الطلبة المعنيين، والكادر التعليمي والإداري والفني بيوم وتاريخ الفحص والتوقيت المحدد، وتجهيز القاعة المناسبة للفحص حسب الأعداد المستهدفة وتوزيع كراسي الانتظار والطاولات والملصقات التعريفية والإرشادية وأجهزة حاسوب متصلة بالإنترنت.

ولفتت «تعليم» إلى أنه بعد الانتهاء من الفحص، يرسَل نموذج الحصر إلى مدير النطاق على أن يتحمل مدير المدرسة والفريق المشكل معه مسؤولية دقة وصحة البيانات المسجلة في كشوف الحصر للفئات المستهدفة.

وفي حال تعذر حضور أحد المستهدفين من الطلبة والمعلمين والإداريين للفحص بعذر مقبول في يوم الفحص المحدد للمدرسة، يتولى الفريق المشكّل توجيهه لأقرب مدرسة تتوفر فيها الخدمة حسب الخطة الشهرية بعد التنسيق معهم.

وأشارت إلى أنه سوف تحتسب ساعات العمل الشهرية بعد الدوام الرسمي في هذا المشروع ساعات «سعادة» والتي يمكن للفريق تعويضها أثناء ساعات العمل الرسمية بالتنسيق مع الرئيس المباشر بما لا يؤثر على سير العمل.