«تعليم العربية» للناطقين بغيرها في الشارقة

الشارقة (وام)

انطلقت فعاليات الدورة السابعة من برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها التي ينظمها «مركز اللسان العربي» التابع لمجمع اللغة العربية بالشارقة بمشاركة 15 طالباً من 11 بلداً أجنبياً، وتهدف الدورة التعليمية -التي تمتد على مدار ثلاثة أشهر- إلى تعرف الطلبة على جماليات «لغة الضاد» وخصوصيتها وتعلمهم مهارات الكتابة والتحدث بها وفتح المجالات لتلاقي الثقافات والإبداعات.

وتجمع الدورة الجديدة من البرنامج -التي تقام وسط إجراءات احترازية ووقائية- منتسبين من الهند والصين وأوزبكستان والولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا وإسبانيا والأرجنتين وأوزبكستان وروسيا وباكستان، ويقدم المركز خلال الدورة 50 ساعة تدريسية موزعة على 36 محاضرة جاء تحديدها وفق مستويات الطلبة المشاركين بعد امتحان تقييمي لتحديد المهارات التي يمتلكها كل منتسب حتى يتم نقله إلى المستويات الأعلى من البرنامج.

ويتطلع المجمع من خلال تقنيات تعليمية مبتكرة إلى تعزيز مهارات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة باللغة العربية الفصحى لدى المنتسبين، بالإضافة إلى تنمية مهارات التواصل والتركيز على سلامة النطق وفتح آفاق للتعرف عن كثب على ثقافة دولة الإمارات والعادات العربية الأصيلة والقيم النبيلة التي هي أسس المجتمعات العربية.

وقال الدكتور أمحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة: «إن تعلم الأجانب للغة العربية يعزز من الروابط الثقافية التي تجمع العرب مع غيرهم من ثقافات العالم، مشيراً إلى أن هذه الدورات تقرب الأجانب من لغة القرآن وترفع وعيهم بثقافتنا الإسلامية السمحة وهو ما يجسد أحد أبرز رسائل مشروع الشارقة الثقافي وخطابه الحضاري للعالم».