تخريج دورة فريق الاقتحام البحري بدبي

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، تخريج دورة فريق الاقتحام البحري لإنجاز المهام البحرية الخاصة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إعداد وتأهيل كوادرها التخصصية، وتزويدهم بأفضل المعارف والعلوم الخاصة بالعمل الشرطي والأمني.

حضر حفل التخريج، اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، واللواء الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص.

وشارك في الدورة، 8 متدربين بـ 250 ساعة تدريبية، تلقوا كافة البرامج التدريبية والميدانية والمهنية، بالإضافة إلى تدريبهم على سيناريوهات حول تكتيكات القفز من المروحية، والإنزال السريع من المروحية إلى الزورق، والانتقال بين الزوارق على السرعات العالية، إضافة إلى مداهمة الزوارق.

وفي الختام، قام معاليه بتكريم المشاركين في التدريب والمتدربين.