تعاون بين «شرطة دبي» والمعهد الأمني الوطني

دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع المعهد الأمني الوطني، بهدف تعزيز التعاون والتواصل بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في مجال تدريب وتأهيل الكادر البشري في شرطة دبي.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، العميد راشد الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ومن جانب المعهد الأمني الوطني الدكتور علي عبد الله الغفلي، رئيس مجلس الإدارة، بحضور العميد عارف بوشقر الفلاسي، مدير إدارة منشآت القوة، ونهيان سالم الطنيجي، المدير التنفيذي للمعهد، وكمال أحمد صالح، مدير إدارة العمليات، وعقيل البشير عيسى، مدير المكتب التنفيذي.

وتنص المذكرة على التعاون في مجالات التدريب النظرية والعملية في مجال تأمين وحماية الشخصيات وحراسة المنشآت الأمنية والمهمة، وإعداد دورات تدريبية متخصصة للمرشحين حسب المجال والمهام الوظيفية المختلفة، وتقديم ورش عمل وأوراق بحثية، والعمل على رفع كفاءة وتأهيل منتسبي شرطة دبي للتعامل مع الأحداث الأمنية، وتطوير خطط العمل.

ورحب العميد راشد الفلاسي في بداية اللقاء بالشراكة بين الجانبين، مؤكداً حرص شرطة دبي على تعزيز شراكتها مع مختلف الجهات التخصصية المحلية والعالمية، لما في ذلك من أهمية من تبادل الخبرات والمعارف والعلوم المتقدمة، والتي من شأنها أن تحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، وتنمي قدرات الكادر البشري لديها.

وأضاف العميد الفلاسي: «سعداء بالتعاون مع المعهد الأمني الوطني، ونثق بحرصهم على رفد موظفينا بالمهارات والمعرفة بما يدعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، ويكسبهم القدرة على مواجهة التحديات وفقا لأسس علمية ممنهجة تواكب أحدث المعارف والعلوم، ونتطلع إلى استمرارية التعاون البنّاء بين الجانبين وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة».

ومن جانبه، تقدم الدكتور علي عبدالله الغفلي بالشكر للعميد راشد الفلاسي بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، مثمناً الدور المهم الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة دبي في حفظ الأمن والأمان في إمارة دبي، كما رحب بفتح آفاق للتعاون بين المعهد الوطني وشرطة دبي، مبيناً الدور المهم الذي يتطلع إليه قطاع الأمن الخاص وإسهامه جنباً إلى جنب مع الجهات الأمنية الأخرى تحقيقاً للتطلعات الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة، والتي تتمثل في حفظ أمن المجتمع وصون مقدرات ومكتسبات الوطن.