تفاهم بين «شرطة أبوظبي» و«نادي الدراجات»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شرطة أبوظبي ملحق مذكرة التفاهم مع نادي أبوظبي للدراجات، لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة في التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، وبهدف تأهيل رياضيين ممارسين لديهم القدرات البدنية والذهنية لممارسة رياضة الدراجات الهوائية ونشر ثقافة الوعي الرياضي.

وقع المذكرة عن بُعد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، والنخيرة ناصر الخييلي، المدير التنفيذي في نادي أبوظبي للدراجات.

وأوضح النعيمي، أن المذكرة تأتي ضمن سعي القيادة الشرطية لإسعاد العاملين بين منتسبيها، وتعد خطوة عملية لتحسين جودة حياة الموظفين، عبر تقديم المزايا والخدمات النوعية، والاستفادة من الخدمات المقدمة، بالتنسيق مع نادي أبوظبي للدراجات.

وذكر مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، أنه بموجب المذكرة تجرى تدريبات للعناصر النسائية بشرطة أبوظبي لصقل مهاراتهن وتطويرها من خلال الدورات التدريبية والبرامج التوعوية، واكتشاف المواهب للمشاركة في المنافسات والمسابقات والفعاليات الخاصة برياضة الدراجات الهوائية، والاستفادة من الخبرات الرياضية لرياضة الدراجات الهوائية من الجهتين في تبادل المعرفة والتدريبات.

حضر توقيع المذكرة سهيل مطر اليبهوني، رئيس مجلس إدارة النادي، والعقيد عصام عبدالله آل علي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي.