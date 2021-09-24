توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر. كما توقع المركز أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأحد، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة. وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. وأشار إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:21 والثاني عند الساعة 03:51 والجزر الأول عند الساعة 08:58 والثاني عند الساعة 21:44. ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:24 والثاني عند الساعة 00:59 والجزر الأول عند الساعة 18:08، والثاني عند الساعة 06:18.