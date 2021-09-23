«الغويفات» يحتفي باليوم الوطني السعودي

الغويفات (الاتحاد)

احتفل منفذ الغويفات البري باليوم الوطني السعودي الـ91، تزامناً مع الاحتفالات التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تحمل شعار «معاً أبداً»، والتي تجسد أسمى معاني الترابط والتلاحم التي تجمع بين شعبي البلدين الشقيقين.

وقال خليفة حمد الشامسي مدير إدارة المنافذ البرية بالهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة: نشارك اليوم الإخوة السعوديين احتفالاتهم باليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأتي هذه المناسبة المميزة لتجسد المحبة التي يكنها الإماراتيون للإخوة السعوديين، مشيراً إلى أن منفذ الغويفات البري يسعى إلى توفير كافة التسهيلات وتسخير الجهود والإمكانيات كافة، لخدمة المسافرين والعابرين من خلاله، وذلك عبر التنسيق المشترك بين كافة الجهات التشغيلية العاملة بالمنفذ. حيث تم تشكيل فرق ميدانية من كل من الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والإدارة العامة للجمارك – أبوظبي، مضيفاً أنه تم استقبال القادمين من المملكة العربية السعودية عبر المنفذ بالهدايا التي تعبر عن مشاركة شعب دولة الإمارات أفراح شعب المملكة العربية السعودية في يومها المميز، سائلين المولى عز وجل أن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان وكل عام والمملكة في عز وازدهار.

من جانبه، رحب العقيد سعيد حمد الراشدي، مدير إدارة المنافذ البرية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالأشقاء السعوديين القادمين إلى الدولة عبر منفذ الغويفات البري.

وأشار الراشدي إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تقدم كافة التسهيلات للقادمين عبر منافذها في إطار الجاهزية التقنية والتعاون المتبادل مع الشركاء الاستراتيجيين.