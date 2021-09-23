عبد الرحمن العويس: علاقاتنا التاريخية مع السعودية ركيزة لمستقبل مزدهر

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 91، أن وحدة وحتمية المصير والعلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع البلدين الشقيقين وروابط الدم والإرث المشترك بين الإمارات والسعودية تمثل ركيزة راسخة للمضي في مسيرة تنسيق الجهود، وتعزيز التكامل نحو مستقبل مزدهر من الاستقرار والرخاء في جميع المجالات لمصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وأضاف معاليه أن الشراكة الاستراتيجية العميقة التي تجمعنا بعلاقات ثنائية أخوية من الروابط والأواصر المتينة في ظل الرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين الشقيقين أسهمت في تحقيق إنجازات مشتركة، خلال العقود الماضية، وهي تكتسب المزيد من الزخم في ظل الحرص المشترك على ترسيخها وتوثيقها وتطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح العليا للبلدين من خلال التنسيق والتعاون والتشاور المستمر في كافة المجالات والقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال معالي العويس: إن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي أرسى أسساً متينة للتعاون في ظل استراتيجية العزم، ويمضي البلدان في تمتين العلاقات وبناء شراكات مستدامة في جميع المجالات ومنها القطاع الصحي لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية في البلدين، وإطلاق مشاريع ومبادرات مبتكرة وعلاقة تكاملية في مجال الرعاية الصحية ترقى لطموحات الجانبين ورؤيتهما المستقبلية لتحقيق أهداف وثيقة الخمسين في دولة الإمارات ورؤية المملكة 2030. وأشار معاليه إلى أن احتفالات المملكة هي احتفالاتنا وعزهم عزنا وإنجازاتهم مصدر فخر لبلدينا.