يوسف السركال: تاريخ عريق يجمعنا مع السعودية

دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن العلاقة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تشكل نموذجاً استثنائياً للتعاون والتكاتف في مختلف المجالات، وهي تجسيد حقيقي للعلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين الشقيقين المبنية على أسس التفاهم المشترك، ومبادئ حسن الجوار وأصالة الحضارة ووحدة المسار والمصير المشترك.

وقال الدكتور السركال: يُشرفني ويُسعدني أن أتوجه بأصدق مشاعر التهنئة والتبريكات للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة ومواطنيها الأشقاء، متمنياً لهم دوام التقدم والازدهار، وللعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع شعب وقيادتي البلدين الشقيقين، مزيداً من النماء والقوة، مؤكداً أن التاريخ العريق يجمعنا، والحاضر المشرق نعيشه معاً، والمستقبل المزهر نتطلع له سوياً، لترسيخ الانسجام والتكامل وتعزيز الاستقرار والرخاء والازدهار للبلدين.

وأكد أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحرص على تعزيز شراكات مستدامة مع القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، وتعمل وفق رؤية عمل ممنهجة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات الصحية، بما يؤسس لمستقبل مثمر في القطاع الصحي لمصلحة الشعبين الشقيقين.