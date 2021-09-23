«إذاعة الشارقة» تحتفي باليوم الوطني السعودي

الشارقة (الاتحاد)

تحتفل إذاعة الشارقة باليوم الوطني السعودي، بطريقة لافتة وبنكهة مميزة، إذ خصصت في مختلف برامجها فقرات متنوعة عن المملكة العربية السعودية، تاريخية ودينية وثقافية وجغرافية ورياضية وسياحية، وغيرها، بحيث يمكن لمن يتابع «إذاعة الشارقة» أن يتزود بمعلومات وافرة وغنية ومتنوعة عن المملكة العربية السعودية من خلال ما تقدمه الإذاعة في برامجها، إذ خصصت فقرات متنوعة عن السعودية بهذه المناسبة في مختلف برامجها.

وقالت عبير الشاوي، مديرة إذاعة الشارقة، انطلاقاً من مكانة المملكة ارتأينا هذا العام وبهذه المناسبة أن نقدم تشكيلة غنية وفقرات عدة عن المملكة تغطي مختلف المجالات من خلال حزمة برامجنا في الإذاعة.

وتابعت: في كل ساعة ومع كل برنامج هناك فقرة عن المملكة، ففي البرامج الدينية هناك حصة بهذا الخصوص، وفي عالم الرياضة كذلك، وفي الثقافة والسياحة والاقتصاد، وفي الجانب الأكاديمي سيكون هناك فقرات عديدة عن مستوى النهضة والتقدم العلمي والجامعات السعودية، وسوف نغطي كافة القطاعات والمجالات من خلال برامجنا.

ولفتت إلى أن اليوم الوطني السعودي هو يوم تاريخي استثنائي نستذكر فيه جميعاً كل تلك الجهود التي بذلت والتضحيات التي قدمت من أجل ميلاد وتوحيد المملكة العربية السعودية التي تعتبر قائدة الأمة الإسلامية والعربية، وقبلة المسلمين جميعاً، لما لها من مكانة دينية سامية، حيث مكة المكرمة والمدينة المنورة بكل ما فيهما من مقدسات ولما لهما من مكانة رفيعة لدى الجميع.

ومن جانبه، هنأ مدير إذاعة جدة علي القاسم قيادة المملكة بمناسبة اليوم الوطني وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، مؤكداً أن اليوم الوطني يشكل مناسبة لاستذكار ملحمة التوحيد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه.