«شرطة دبي» تحتفل باليوم الوطني السعودي

دبي (الاتحاد)

تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي، بأحر التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وإلى كل أبناء الشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ91، متمنية للمملكة الشقيقة دوام التقدم والازدهار. واحتفل مركز القضاء الشرطي مع الموظفين عن بعد بهذه المناسبة تحت شعار «شعب واحد»، بحضور العقيد سعيد المظلوم، مدير المجلس بالوكالة، والعقيد عادل علي محمود السميطي، مساعد المدير لشؤون مجالس التأديب، والعقيد الدكتور حمد بن حسين مدير مجالس التأديب بالوكالة. واستعرض المجلس فيلماً يعكس المحطات التاريخية المشتركة بين البلدين، والروابط الأخوية بين الشعبين، والعلاقات العميقة والتعاون المشترك والتاريخ المتجذر.

وأكد العقيد سعيد المظلوم في مستهل الاحتفال، على عمق العلاقات الإماراتية السعودية، حكومة وشعباً، والترابط الأخوي ووحدة الدم والمصير، ليشهد العالم اليوم نموذجاً استثنائياً للتعاضد والتعاون، والتي شملت كافة جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، لافتاً إلى أن هذه العلاقة تزداد رسوخاً وثقة عاماً تلو الآخر وسط استمرار الإنجازات والمكتسبات المشتركة بين البلدين.