«فرسان الإمارات» يحتفل باليوم الوطني السعودي

أبوظبي (وام)

قدم فريق «فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية» التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي مروراً جوياً بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتأتي هذه المبادرة التي زينت سماء كورنيش أبوظبي بألوان عَلَمي السعودية والإمارات ترسيخاً وتتويجاً لعلاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين وتأكيداً على العلاقات الصلبة والمتنامية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

وشارك الفريق في العروض بـ7 طائرات من نوع «إيرماكي MB339» التي تعد من أفضل الطائرات في أداء الاستعراضات الجوية، وقاد هذه الطائرات نخبة من الطيارين المحترفين والذين لهم مشاركات عدة في المهرجانات والفعاليات والمعارض الدولية.