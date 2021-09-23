فتح باب الترشيح لجوائز أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة، أمس، عن فتح أبواب الترشيح لجوائز أبوظبي السنوية لريادة الأعمال المستدامة، الذي يستمر حتى 5 أكتوبر المقبل، وهو الموعد النهائي لقبول الترشيحات لهذه الجوائز.

ودعت المجموعة المؤسسات الرائدة من جميع أنحاء المنطقة لتقديم ترشيحاتها لفئات الجوائز التالية؛ جائزة أفضل مبادرة استدامة، وجائزة أفضل تقرير استدامة، وجائزة أفضل برنامج اتصال حول الاستدامة، وجائزة مدير الاستدامة للعام، وجائزة قائد الاستدامة للعام، وجائزة أفضل مبادرة لإدارة الطاقة. وستبحث لجنة التحكيم المستقلة عن المؤسسات والأفراد الذين يُظهرون التزاماً وتأثيراً وقيادة وإنجازاتٍ من أجل تعزيز الاستدامة، على أن تسلط طلبات الترشيح الضوء على إنجازات المنظمة خلال فترة 18 شهراً (يناير 2020 - يونيو 2021). ودعت هدى الحوقاني مدير مجموعة أبوظبي للاستدامة المؤسسات للترشُّح لهذه الجوائز، من أجل الإشادة بجهودهم، ولإثبات الريادة نحو التحول الاقتصادي من خلال بناء مستقبل أكثر استدامة، وحتى يتمكنوا من مشاركة تجربتهم، وما اكتسبوه من خبرات ومعرفة، مع نظرائهم في مختلف أنحاء العالم.