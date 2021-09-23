مديرو دوائر حكومة دبي: التقدير الدولي تتويج لمنظومة عمل متكاملة

دبي (الاتحاد)

أكد مديرو دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة دبي أن ما تحصده دبي من تكريم وإشادة على الصعيد الدولي هو تتويج لمنظومة عمل متكاملة، تقوم على رؤية واضحة للمستقبل وتعززها بنية تحتية عالمية المستوى، ويؤكد فرص تميزها اتباع دقيق لأعلى المعايير والممارسات العالمية التي تكفُل أرقى مستويات التميز في الأداء، ضمن مختلف القطاعات، وهو ما يؤكد المرونة الكبيرة التي تتمتع بها والتي كانت من أبرز المقومات التي أسهمت في تأكيد قدرتها على التعامل بكل كفاءة مع تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

عبدالله المري

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: «الإنجاز الذي حققته إمارة دبي، وتصنيفها أول مركز للمرونة على مستوى العالم، يعكس مدى جدارة وقدرة الإمارة وريادتها في هذا المجال، ويبرز قصة مدينة استطاعت بفضل قيادتها الحكيمة والرشيدة أن تثبت مكانتها العالمية، عبر نجاحاتها المتعددة في كافة الأصعدة، بما فيها التعامل مع إدارة المخاطر والأزمات والكوارث، وفق أرقى وأعلى المعايير، وعبر استراتيجيات وخطط نوعية، وبرامج ابتكارية وابداعية، وأنظمة وتقنيات حديثة، ونهج تشاركي مع الجهات الحكومية، والخاصة ومنظمات المجتمع المدني في دبي، لضمان تحقيق المرونة والذكاء والاستدامة».

مطر الطاير

سيناريوهات استباقية

وأكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذا الإنجاز العالمي يضاف إلى رصيد الإنجازات التي حققتها إمارة دبي، ويعكس كفاءة وفعالية الإجراءات التي تتبعها حكومة دبي في تطبيق أفضل الممارسات العالمية على كافة الأصعدة والمجالات، ومن ضمنها المرونة والذكاء والاستدامة.

نموذج يحتذى به

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن هذا الإنجاز ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع توجيهات سموه بأن تكون الحكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لترسيخ مبادئ المرونة والرشاقة في مؤسسات حكومة دبي.

سعيد الطاير

وبفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الأسرع عالمياً في تجاوز تبعات جائحة كوفيد-19، وقدمت نموذجاً يحتذى به في التعامل مع الأزمات بكفاءة واقتدار، وتستعد بعد أيام قليلة للترحيب بالزائرين من مختلف أنحاء العالم في إكسبو 2020 دبي، الحدث الأكبر عالمياً، الذي سيشكل منصة فريدة تروي قصة نجاح دبي في تحويل التحديات إلى فرص واعدة.

نجاحات متعددة

أعرب داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، عن سعادته بتصنيف إمارة دبي كأول مركز للمرونة على مستوى العالم، والذي يعكس مدى جدارة وقدرة الإمارة وريادتها في هذا المجال، مؤكداً أن المدينة استحقت الجائزة عن جدارة، كونها من أفضل المدن العالمية في كفاءة الإجراءات التي تعزز المرونة والحد من المخاطر، حيث استطاعت الإمارة بفضل توجيهات حكومتها الرشيدة أن تثبت مكانتها العالمية، عبر نجاحاتها المتعددة على كافة الأصعدة.

داوود الهاجري

وأشار إلى أن التنسيق المستمر والفعال والإمكانات عالمية المستوى مكّنت دبي من مواجهة كافة المواقف الاستثنائية ومعالجة تداعياتها بكفاءة عالية.

الأسرع تطوراً

قال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن منح مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر والكوارث، مدينة دبي جائزة «المدينة النموذجية في مجال المرونة والذكاء والاستدامة»، يعكس المكانة العالمية المتميزة، التي أرادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لهذه المدينة التي تُعد الأسرع تطوراً والأكثر ازدهاراً.

عوض الكتبي

وأكد أن تصنيف دبي أول مركز للمرونة على مستوى العالم ضمن هذه الجائزة المرموقة، هو تصنيف صادف أهله، وهو أحد الاستحقاقات المهمة لمدينة دبي، بوصفها مدينة الإبداع والابتكار والمستقبل.

المدينة الأفضل

قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة): إنّ الإنجاز الجديد يضاف إلى السجل المشرق لهذه المدينة العالمية التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تعزز صدارة المدينة على مستوى العالم في مختلف المجالات. وهو ما يتكامل مع الجهود المبذولة لجعل دبي المدينة الأفضل في العالم للحياة والعمل والزيارة.

هلال سعيد المري

دبي سبّاقة

وقال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: لطالما كانت إمارة دبي سباقة في مجالات عدة، ومنها مجال الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها وذلك بالاستمرار في بناء وإدارة الوسائل المتاحة وتأهيل الكادر البشري، بالإضافة إلى التركيز على مفهوم إدارة البنية التحتية الحيوية، وسن القوانين المنظمة لذلك وتخطيط الاستراتيجيات التي تنتهجها الإمارة في كل إداراتها، وتطبيق أحدث النظم والتطبيقات، واستقطاب ذوي الكفاءة، والتأكيد على استشراف المستقبل لمواجهة مختلف أنواع الأزمات والكوارث.

سعيد بن أحمد آل مكتوم

احترافية الأداء

أكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أن الإنجاز يبرز تفرد دبي وريادتها العالمية في شتى المجالات، بفضل قيادتها الحكيمة والرشيدة التي دعمت كافة المشاريع والمبادرات الرئيسية والمساندة للتعامل باحترافية في إدارة المخاطر والأزمات والكوارث وفق تطبيق أفضل المعايير الدولية، والخطط النوعية وتوظيف الممكنات والذكاء الاصطناعي والأدلة الإرشادية والتعاون البناء بين كافة الجهات ذات الصلة في إمارة دبي، بما مكن من تحقيق متطلبات المرونة والذكاء والاستدامة لإمارة دبي.

خليفة الدراي

مدينة آمنة

وقال خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: نحن محظوظون في دولة الإمارات بحكومتنا الشجاعة فالاستباقية التي تبادر بها دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، تعكس الريادة الفكرية للحكومة واستعدادها المسبق للتعامل مع الأزمات باحترافية عالية من خلال تكامل الأدوار في مؤسساتها، ويظهر التعاون النموذجي والتنسيق المتكامل بين مختلف الجهات المعنية في منظومة متناسقة متكاملة لمواجهة الأزمات، ما جعل دبي مثالاً عالمياً يحتذى به في التعامل مع المواقف الاستثنائية بحرفية وحكمة وكفاءة عالية، حولت التحديات لفرص جعلتنا في قطاع الأمن والصحة والسلامة ومن خلال الاستعداد والاستباقية نثبت للعالم أن دبي مدينة آمنة في كل الأوقات والظروف.

أحمد عتيق بورقيبة

معايير أساسية

وأوضح العقيد خبير أحمد عتيق بورقيبة، مدير مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في شرطة دبي، أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لنهج الإمارة في التميز والريادة العالمية، ويوضح مدى الالتزام في تطبيق أنظمة إدارة المخاطر والأزمات والكوارث، وأن القيادة العامة لشرطة دبي سخرت كافة إمكانياتها من تقنيات حديثة وكوادر بشرية مؤهلة، وعملت مع شركائها من جهات حكومية وخاصة لإعداد أنظمة إدارة المخاطر وعمل السيناريوهات التدريبية والاجتماعات والورش التوعوية للمجتمع وإشراك أفراده، ما ساهم في تعزيز محاور المرونة، والذكاء والاستدامة في المدينة.