سفير باكستان يزور «تريندز للبحوث والاستشارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد أفضال محمود ميرزا سلطان محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة بأنشطة مركز تريندز للبحوث والاستشارات البحثية والعلمية، وبمستوى إصداراته، وجهوده لنشر فكر التسامح والسلام.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«مركز تريندز للبحوث والاستشارات» لسفير باكستان الذي قام بزيارة إلى مقر المركز في أبوظبي.

وأكد السفير أهمية البحث العلمي في استشراف المستقبل وتقدم الدول، كما رحب بفكرة تعاون مركز تريندز مع مراكز البحث والفكر الباكستانية، مشيداً بعلاقات بلاده الوثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات.

من جانبه رحب د. العلي بسفير جمهورية باكستان الإسلامية، وقدم له عرضاً توضيحياً عن أنشطة مركز تريندز البحثية والفكرية والخدمات التي يقدمها بخصوص مختلف قضايا العالم بما يدعم صناع القرار والباحثين والأكاديميين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين مركز تريندز والمراكز الفكرية والبحثية في باكستان، وإمكانية ترشيح خبراء من باكستان لتقديم أوراق بحثية حول القضايا التي تخص المنطقة من وجهة نظر باكستانية، إضافة إلى ترشيح مراكز أبحاث في باكستان للتعاون البحثي.

وعرض السفير في حوار مع باحثي «تريندز» وجهة نظر بلاده إزاء عدد من القصايا مثل عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي، وتأثير ذلك على المنطقة والتحديات المرتقبة. إضافة إلى علاقات بلاده الدولية.

من جانبه، أكد الدكتور العلي الحرص على تعزيز التعاون البحثي مع المراكز الفكرية الباكستانية.