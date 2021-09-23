هوية بصريّة لـ«سفاري الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، عن الهوية البصرية لسفاري الشارقة، أكبر سفاري في العالم خارج أفريقيا، محتضنة أكثر من 120 نوعاً من الحيوانات التي تعيش في أفريقيا، وأندرها وحيد القرن الأسود، إضافة إلى أكثر من 100.000 شجرة محلية وأفريقية ومن أهمها أشجار السمر.

وخلال مؤتمر صحفي عقد بمقر سفاري الشارقة بمنطقة الذيد، قالت هنا سيف السويدي، رئيس الهيئة: «شكّل اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشروع (سفاري الشارقة) الواقعة ضمن محمية البردي بالذيد، الحدث الأهم في مسيرة الهيئة الممتدة على مدى أعوام طوال من العمل لحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة، وضمان توفر الموارد للأجيال القادمة، باعتبارها ثروة وطنية وجزءاً من التنمية المستدامة».

وأشارت إلى أن سفاري الشارقة ستضم 12 بيئة مختلفة تمثل الحياة والتضاريس في أفريقيا والحيوانات والطيور التي تعيش فيها، وقسماً للزرافات أطلق 15 منها في البرية للتأقلم مع أجواء السفاري، وقسماً لوحيد القرن، كما تتوافر بعض المباني الخاصة بمخيم زوار السفاري، ومباني استراحات الزوار والمطاعم.

وأضافت السويدي: «ستكون إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة على موعد قريب مع مكان سياحي ووجهة طبيعية لا نظير لها على مستوى المنطقة، ونتطلع إلى أن تسهم «سفاري الشارقة» في المحافظة على التنوع الحيوي والحياة البرية، وإبراز جهود دولتنا الحبيبة التي تحتفل بعامها الخمسين، في إثراء الحياة الطبيعة وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض».

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد اعتمد مؤخراً الهوية البصرية لـ«سفاري الشارقة»، والتي تحتوي على مزيج من أربعة حيوانات مهددة بالانقراض، هي الفيل والزرافة والأسد ووحيد القرن، متشكلة بأربعة ألوان، استوحيت جميعها من الطبيعة مع استخدام خطوط رفيعة تظهر مجتمعة بالنباتات والحيوانات.