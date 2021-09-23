الاتحاد للطيران تطلق حملة «إكسبو عبر أبوظبي» وتقدم تذاكر مجانية للمسافرين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنها ستقدم للضيوف المسافرين إلى أبوظبي تذكرة مجانية ليوم واحد لزيارة إكسبو دبي 2020، أكبر تجمع ثقافي في العالم، والذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من 1 أكتوبر 2021 وإلى 31 مارس 2022، ويسلط الضوء على دولة الإمارات العربية المتحدة أمام العالم.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بزيارة إكسبو، والتعرف على المعالم السياحية المدهشة التي تحظى بها أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامّة. ويأتي العرض الخاص ضمن الحملة الترويجية التي تقدمها الاتحاد للطيران تحت شعار «إكسبو عبر أبوظبي»، والذي سيستمر ختام فعاليات إكسبو 2020.

وقال تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجربة الضيوف والعلامة التجارية والتسويق في الاتحاد للطيران: «يقدم إكسبو دبي 2020 الكثير من الفرص المدهشة للاتحاد للطيران، ونحن نفخر بدعوة العالم لزيارة إكسبو دبي 2020، والاستمتاع بالحدث الفريد والتعرف على ما تقدمه أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يقام في العالم العربي منذ إطلاق هذا الحدث الدولي قبل نحو 170 عاماً. وفي إطار موضوعاته الثلاثة (الفرص والتنقل والاستدامة) وأحدث فنون العمارة والتقنية، بمشاركة 192 دولة وملايين الزوار، سيعرض المشاركون أفكارهم من أجل ترك إرث حضاري للأجيال القادمة.