«الهند الجديدة» تنتظر رواد «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

يعتزم جناح الهند في إكسبو 2020 دبي تحويل الحدث العالمي إلى فرصة لعرض صورة الهند الجديدة أمام العالم أجمع، بالتزامن مع احتفالات «أمريت ماهوتساف» التي تنظمها الهند بمناسبة عيد استقلالها الخامس والسبعين. كما سيكون الجناح مناسبة لتعريف العالم بالجهود الاستثنائية التي بذلتها الهند للتصدي لجائحة كوفيد-19، وتأثير الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة خلال الجائحة، والتي مهدت الطريق لمرحلة من النمو الكبير والمستدام، مع تقدم الدولة نحو هدفها بوصول حجم اقتصادها إلى خمسة تريليونات دولار. وستركز مشاركة الهند في إكسبو 2020 دبي بشكل أساسي على استعراض الفرص اللامحدودة التي توفرها للعالم وتأكيد ترحيبها بمشاركة الجميع في قصة النمو التي تعيشها البلاد والاستفادة منها.

ووجه معالي رئيس الوزراء ناريندرا مودي دعوة واضحة لتحقيق نموذج تنموي مستدام للهند خلال الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة، بما يجعل من الهند دولة رائدة عالمياً في المساهمة بخلق عالم ينعم بالأمن والازدهار. وسيشكل جناح الهند في إكسبو 2020 دبي تجسيداً لرؤية رئيس الوزراء للهند الجديدة.

ومن خلال التقنيات الحديثة التي يستخدمها الجناح، ستتاح للعالم خلال فترة المعرض الممتدة حتى 31 مارس 2022، فرصة التعرف على ما تزخر به الهند من تنوع ثقافي وكنوز تراثية قديمة وإنجازات تجارية وفرص لا محدودة، كما سيعكس صورة الهند الحديثة والقوية والمتقدمة تكنولوجياً مع تسليط الضوء في الوقت عينه على جماليات الهند الفنية والثقافية فضلاً عن مطبخها الشهير بمذاقاته الغنية والمتنوعة، وسيقوم معالي بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة، بافتتاح جناح الهند في الأول من أكتوبر 2021، وسيتبع ذلك برنامج حافل بالفقرات الثقافية والألوان.

وتماشياً مع موضوعات المعرض، سيتعرف زوار الجناح على الابتكارات والنجاحات التي تحققها الهند في مجالات تكنولوجيا الفضاء، والروبوتات، والتنقل الكهربائي، وتكنولوجيا التعليم، والتجارة الإلكترونية، والطاقة، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية، والعملات المشفرة، والبلوكتشين. ويضم جناح الهند الذي يعد أحد أكبر الأجنحة في معرض إكسبو 2020 دبي، واجهة متحركة ومبتكرة تتكون من 600 قطعة ملونة، وتم تطويره على شكل فسيفساء من الألواح الدوارة التي ستصور موضوعات مختلفة أثناء دورانها على محورها.