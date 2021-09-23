9 مواعيد لاختبارات الترخيص المهني «2021 - 2022»

دينا جوني (دبي)

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد اختبارات الترخيص المهني للعام الدراسي 2021 - 2022، على ضوء توجيهات معالي المهندس حسين الحمادي وزير التربية والتعليم بتسريع عملية ترخيص العاملين في القطاع التربوي، داعية جميع المعنيين إلى الإسراع في التسجيل لتفادي المخالفات أو المساءلات القانونية.

وأشارت الوزارة في تعميم رسمي إلى أنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم «57» لسنة 2019 بشأن رسوم خدمات الترخيص المهني للعاملين في قطاع التعليم في الدولة، وقرار وزير التربية والتعليم رقم «646» لسنة 2020 بشأن قواعد سير اختبارات الترخيص المهني، وفي ضوء التوجيهات بتسريع عملية ترخيص العاملين في القطاع التعليمي، فإنها تدعو إلى ضرورة التسجيل في الاختبارات المهنية والتخصصية التي سيتم عقدها خلال العام الأكاديمي 2021-2022، والتي تستهدف المعلمين والقيادات المدرسية.

ويعتبر التسجيل في نظام ترخيص المهن التعليمية وتحديث البيانات المطلوبة، واعتمادها من قبل مديري المدارس خطوة أساسية للتمكن من حجز الاختبارات والاطلاع على النتيجة.

ودعت الوزارة إلى ضرورة الإسراع في التسجيل، نظراً لإلزامية الحصول على الرخصة المهنية لمزاولة المهنة التعليمية، والالتزام بالقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وتلافي الوقوع في أي مخالفات أو مساءلات قانونية في هذا الشأن.

وحددت الوزارة تسعة مواعيد مختلفة لأداء اختبارات الرخصة المهنية، تبدأ في 18 سبتمبر للرخصة المهنية لمعلمي الحلقة الثانية والثالثة، و25 سبتمبر لتخصصات اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية لمعلمي المراحل الدراسية نفسها. وتستمر اختبارات معلمي الحلقة الثانية والثالثة في 2 أكتوبر لتخصصات الرياضيات والأحياء والفيزياء والكيمياء، وفي 13 نوفمبر لمعلمي العلوم وعلوم الحاسوب.

وفي 11 ديسمبر يؤدي اختبار الرخصة المهنية معلمو الدراسات الاجتماعية في جميع الحلقات، فيما يؤدي معلمو الطفولة المبكرة اختبارهم التخصصي. وفي العام المقبل، حددت الوزارة يوم 5 فبراير للاختبارات التخصصية في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعربية لمعلمي الحلقة الثانية والثالثة.

وفي 5 مارس سيؤدي المعلمون اختبارات تخصصية في التربية الإسلامية والتربية البدنية والطفولة المبكرة للمعلمين من جميع الحلقات، بالإضافة إلى معلمي الطفولة المبكرة.

وسيخصص يوم 14 مايو لاختبارات القيادات التربوية، بالإضافة إلى اختبارات معلمي إدارة الأعمال والدراسات الاجتماعية، أما الموعد الأخير لاختبارات الرخصة المهنية سيكون في 18 يونيو، لتخصصات أمناء المختبر وأخصائيي الاحتياجات الخاصة لجميع الحلقات، واللغة العربية لغير الناطقين بها لمعلمي الحلقة الثانية والثالثة.