«المفتش الصغير» لطلاب مدارس أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، ورشة توعوية - عن بُعد - لطلاب المدارس تحت عنوان «المفتش الصغير» عبر برنامج «تيمز»، بالتعاون مع عدد من طلبة مدارس أبوظبي بهدف ترسيخ ثقافة الحفاظ على مظهر المدينة لدى طلبة المدارس، وتعزيز القيم الإيجابية، ومكافحة السلوكيات السلبية.

واطلع الطلاب أثناء الورشة على دور ومهام ومسؤوليات بلدية مدينة أبوظبي في الحفاظ على المظهر الحضاري، والحد من المخالفات التي تشوه المشهد العام للمدينة، كما تعرّف الطلاب على دور مفتشي البلدية في الحفاظ على المظهر العام، وكيفية الإبلاغ عن أي مشوهات.