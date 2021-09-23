تعاون بين «بلدية الفجيرة» وكليات التقنية العليا

الفجيرة (الاتحاد)

استقبل المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، ونائبه عبدالله الحنطوبي أمس، الدكتور عبدالله السويجي المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا بالفجيرة، ومنى المطيري مدير أول الخدمات المساندة، ومنصور الكياني اختصاصي أول شركات أعمال وشيخة العلي مسؤول مكتب التوظيف وشؤون الخريجين بهدف بحث سبل التعاون بين الطرفين.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل وتعزيز التعاون بين بلدية الفجيرة وكليات التقنية العليا بالفجيرة، من أجل تأهيل وتدريب الخريجين ورواد الأعمال، والعمل على توفير بعض التخصصات حسب احتياجات سوق العمل، لا سيما في المجال العمراني والخدمات الصحة العامة والبنية التحتية.

وقال المهندس محمد سيف الأفخم: «إن التعاون مع كلية التقنية العليا سوف يعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، خاصة بما يتعلق بتدريب الطلاب وتوفير فرص عمل للخريجين، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل في الإمارة، ودعم التعليم والعلم.

واطلع مدير عام بلدية الفجيرة ونائبه خلال الاجتماع على خطة الجيل الرابع لكليات التقنية العليا التي صيغت برؤية القيادة الوطنية واستشرافها للمستقبل، حيث أكد الدكتور عبدالله السويجي أن أهم ركائز الجيل الرابع إعداد القيادات الفنية، وتحقيق مبدأ «التعليم للجميع»، وتخريج شركات ورواد الأعمال.