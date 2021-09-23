جامعتا الإمارات والملك سعود تطلقان سلسلة محاضرات بحثية افتراضية

العين (الاتحاد)

أطلقت كل من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية سلسلة المحاضرات البحثية الافتراضية والتي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية بين الجامعتين المنبثقة من مجلس التنسيقي السعودي-الإماراتي.

وتعتبر هذه السلسلة أحد الأنشطة ضمن خطة العمل التي ستعمل الجامعتين على تنفيذها خلال العام الأكاديمي 2021 - 2022 بما يساهم في تعزيز التعاون التعليمي والأكاديمي بين الجامعتين، والذي ينعكس على جودة الحياة.

وأوضح الدكتور أحمد علي مراد- النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات أن التعاون الاستراتيجي مع جامعة الملك سعود يعتبر من أهم الأنشطة والفعاليات الرئيسة ضمن مبادرة التعاون الدولي مع الجامعات والمعاهد الدولية، حيت إن الشراكات الدولية من الأولوية الهامة لمكتب النائب المشارك للبحث العلمي والتي تساهم في تطوير المخرجات البحثية بما يخدم الاستراتيجيات والرؤى الوطنية.

وأشار النائب المشارك للبحث العلمي إلى أن هذه السلسلة البحثية تبرز الجهود العلمية والبحثية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة في الجامعتين، وتستعرض هذه السلسلة آخر نتائج الدراسات البحثية في المواضيع ذات الصلة بالأولويات الوطنية، كما أن هذه السلسلة تهدف إلى فتح الحوار البناء والنقاش العلمي الذي يساعد الباحثين في تطور النتائج البحثية للدراسات العلمية.

ومن الأهداف الرئيسة لهذه المبادرة، تعزيز البحث العلمي للجامعتين من خلال تطوير فرق بحثية علمية من الباحثين من الجامعتين للعمل سوياً في إيجاد حلول علمية مشتركة للتحديات العلمية من خلال مشاريع بحثية.

وأوضح الدكتور أحمد مراد، أن سلسلة المحاضرات البحثية هي فرصة للباحثين والعلماء من الجامعتين للتعرف على الممكنات والموارد المتاحة في كلا الجامعتين، والتي ستساعد الباحثين في رسم مقترحات بحثية تعزز من مكانة الجامعتين دولياً.

وبدأت هذه السلسلة بمحاضرتين حول موضوع الأمن الغذائي بمشاركة الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي - وكيل كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات محاضرة بعنوان: «التوجهات التي تشكل إنتاج الغذاء المستقبلي في سيناريوهات التغير المناخي»، بينما شارك الدكتور غدير الشمري الأستاذ المشارك في التغذية في الصحة والأمراض ورئيس قسم علوم الغذاء والتغذية بجامعة الملك سعود محاضرة بعنوان: «الغذاء غير الصحي والرجيم الصحي» بحضور أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعتين، وقد أدار النقاش سلطان الحجي - خبير الشراكات في جامعة الإمارات.