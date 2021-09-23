حملة تفتيش على المقاصف المدرسية بأم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

نفذت بلدية أم القيوين حملات التفتيش على المقاصف المدرسية الحكومية في منطقة فلج المعلا، بالتنسيق مع مدارس المنطقة، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد 2021 - 2022، للتأكد من التزام الموردين بتوفير وجبات غذائية سليمة، والتقيد بمعايير الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية في الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19».

وأكدت البلدية، أن الحملة، جاءت بهدف تحقيق السلامة الغذائية للطلاب، والتأكيد على الشركات الموردة بضرورة توفير وجبات صحية وسليمة، حفاظاً على الصحة العامة للطلاب، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدائرة، مؤكدة أن مفتشي القسم سيتولون خلال زيارة المدارس مراقبة نظافة المقاصف والوجبات المقدمة للطلاب، والتأكد من مدى التزام العاملين فيها باستخراج البطاقات الصحية التي تؤكد خلوهم من أي أمراض معدية.

كما استهدفت الحملة التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الوجبات، إلى جانب التركيز على تثقيف عمال الموردين وتقديم النصائح والتوجيهات إليهم في هذا الإطار، والتركيز على توعيتهم بآليات تقديم غذاء سليم وصحي، وضرورة ارتداء العاملين في المقاصف الكمامات والقفازات وغطاء الرأس وتعقيم اليد بشكل مستمر.