تخريج دورتين للضباط الجامعيين والشرطة النسائية بدبي

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، صباح أمس في ميدان التخريج العام بأكاديمية شرطة دبي، حفل تخريج دورة الضباط الجامعيين «الدفعة 25» ودورة الشرطة النسائية «رقم 1 لعام 2021»، بحضور مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة ونوابهم، وأولياء أمور الخريجين.

وأكد معالي الفريق المري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على إعداد وتأهيل الكوادر العسكرية، وتسليحهم بأفضل العلوم والمعارف التخصصية التي تتطلبها طبيعة عملهم، لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، واستعداداً لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لإكسبو 2020 دبي، مشدداً على أهمية التعامل الحضاري مع الجمهور وضيوف وزوار الدولة، وتقديم خدمات تفوق مستوى التوقعات، للحفاظ على مكتسبات وسمعة شرطة دبي، والمساهمة في تحقيق الأمن والأمان في ربوع الإمارات.

ومن جانبه، أوضح اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، أن تخريج هذه الكوكبة من العنصرين الرجالي والنسائي المزمع انضمامها إلى قوة شرطة دبي، يأتي تعزيزاً لمسيرة الأمن والأمان، انطلاقاً من دور الأكاديمية في رفد الإدارات العامة ومراكز الشرطة بالكوادر الشرطية المؤهلة من الضباط وصف الضباط والأفراد، للمساهمة في حفظ النظام وبسط القانون وتحقيق العدالة، ونشر قيم التسامح والسلام، لعكس الصورة المشرفة لمنتسبي لشرطة دبي، بما يرتقي إلى مستوى رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

وبدأت وقائع حفل التخريج بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم نزول معالي الفريق عبد الله خليفة المري، يرافقه اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، إلى أرض الميدان لتفقد طابور الخريجين، وبعد تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، انطلق الخريجون لتقديم بعض العروض والحركات العسكرية التي نالت إعجاب الحضور، حيث شكلوا كلمة «إكسبو 2020»، ثم تفضل القائد العام لشرطة دبي، بتكريم الأوائل، أعقب ذلك قيام الخريجين بترديد قسم الولاء، وفي الختام قام قائد الطابور بالاستئذان للانصراف والخروج من أرض الميدان، وتم التقاط الصور التذكارية.