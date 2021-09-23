«شرطة أبوظبي» تحتفي باليوم الدولي للغات الإشارة

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في «شرطة أبوظبي» بموظفيها من أصحاب الهمم، تزامناً مع اليوم الدولي للغات الإشارة، والذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام.

وأوضح العميد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي تماشياً مع النهج الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة في تفعيل استخدام لغة الإشارة ودعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع مستخدميها.

وقال: إن ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية لغة الإشارة في التعامل مع فئة الصم والبكم أمر في غاية الأهمية، وتعتبر جسر التواصل وحماية هذه الفئة من العزلة والوحدة وتسهل اندماجهم في مختلف مجالات الحياة، وأكد أن شرطة أبوظبي تسعى لتمكين أصحاب الهمم في العمل من خلال تعزيز مهاراتهم وتدريبهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم وإشراكهم في عملية التحول نحو مجتمع دامج.