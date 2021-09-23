«العين الساهرة» تناقش فعاليات «الداخلية» في «إكسبو 2020»

رأس الخيمة (الاتحاد)

استضاف برنامج العين الساهرة الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في حلقته الثانية عشرة المقدم سعيد محمد الظهوري مدير إدارة تطوير الخدمات في وزارة الداخلية للحديث عن مشاركة الوزارة في معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي مطلع الشهر المقبل لمدة 6 أشهر.

وأشار المقدم الظهوري خلال الحلقة إلى أن إكسبو يعتبر أحد أهم وأقدم الفعاليات منذ انطلاقته في لندن عام 1851 باعتباره حاضنة لأهم الاختراعات والابتكارات ما يعني أن معرض إكسبو 2020 سيروي قصة نجاح للإمارات ولدبي في تنظيم هذا الحدث العالمي.

وأضاف أن اختيار دولة الإمارات التي تتمتع ببنية اقتصادية وسياسية وأمنية قوية يعكس ثقة العالم بقدرات دولتنا التي تتوافر فيها الإمكانيات والقدرات لاستضافة وتنظيم وإقامة مثل هذا المعرض الاستثنائي الذي حقق نجاحات قبل أن يبدأ، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية والقيادات الشرطية ستكون حاضرة ومشاركاً قوياً بجناح خاص في معرض إكسبو 2020 يتم من خلاله عرض أفضل الممارسات الشرطية بالدولة أمام الزوار، فضلاً عن تنظيم ورش العمل والاجتماعات على المستويين المحلي والدولي من بينها القمة الشرطية، وملتقى الاستشراف الشرطي، والمختبر الشرطي الذكي، وملتقى الطب الشرطي، إلى جانب تواجد منصات دائمة ومؤقتة حول رؤية وزارة الداخلية، وللقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومنصة فزعة وبرنامج المكافآت السلوكية إلى جانب مبادرة زايد الملهم، وبرنامج خليفة للتمكين. وأوضح المقدم الظهوري أن وزارة الداخلية ستكون مشاركة بحزمة من الفعاليات والأنشطة التي سيتم عرضها في أرجاء المعرض بأسلوب يجذب الزوار تتضمن عروضاً شرطية وموسيقية وأخرى للدوريات الفارهة والذكية ودوريات الأطفال وغيرها بما يعكس رسالة ورؤية الوزارة، مبيناً أن معرض إكسبو 2020 يعتبر كنزاً معرفياً سيسهم في إكساب منتسبي الوزارة من زوار المعرض معارف ومهارات جديدة يمكن الاستفادة منها في دعم العمل المؤسسي والريادي.

وذكر أن وزارة الداخلية ستوفر تذاكر موسمية لكافة منتسبيها وللقيادات الشرطية وعوائلهم تتيح لهم زيارة المعرض طيلة فترة انعقاده، حيث يمكن للمنتسب الحصول على تذكرته عبر التطبيق الخاص بفزعة أو عن طريق الموقع الإلكتروني، موضحاً أنه سيمكن لمنتسبي وزارة الداخلية التعرف على فعاليات وبرامج المعرض عبر أكثر من قناة، سواء من خلال الموقع الرسمي لإكسبو على الشبكة العنكبوتية أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به أو من خلال القنوات التابعة للوزارة.